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Фиттипальди — об Антонелли: фантастическая работа, он демонстрирует потенциал

Фиттипальди — об Антонелли: фантастическая работа, он демонстрирует потенциал
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о лидере личного зачёта в нынешнем сезоне и пилоте «Мерседеса» итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Кими Антонелли проделывает фантастическую работу, он демонстрирует свой потенциал. Я знаю его с тех пор, как он гонялся в картинге много лет назад. Я знаю Марко, его отца, очень хорошо, знаю семью. Марко даже тренировал моего сына Эммо в Ф-4. Это замечательная итальянская семья из Болоньи, хорошие люди, люди из гонок. Для спорта хорошо получить нового парня, не так ли? Ему всего 19 лет, и он может выиграть титул», — приводит слова Фиттипальди официальный сайт Формулы-1.

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