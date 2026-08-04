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Вольф — о первой половине сезона: «Мерседес» потерял 70-80 очков из-за надёжности

Вольф — о первой половине сезона: «Мерседес» потерял 70-80 очков из-за надёжности
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги первой половины нынешнего сезона Формулы-1.

«Я считаю, что мы очень сильно начали сезон. Это отчасти стало результатом нашей подготовки, команды, разрабатывающей двигатель и шасси. Мы смогли добиться результатов, находясь в доминирующем положении.

Нас определённо подвела надёжность. У нас было три или четыре схода, так что мы потеряли около 70-80 очков из-за них, в отличие от нашего конкурента «Феррари», превзошедшего нас [в этом аспекте]. Сейчас у нас преимущество около 70 очков, добавьте ещё 70, и это будет очень солидный отрыв. Но у нас его нет, нас преследуют, так что Гран-при станут тяжелее», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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