«Он делал это уже не раз». Фиттипальди дал совет Расселлу касательно борьбы с Антонелли

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о конкуренции между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

«Антонелли оказывает огромное давление на Джорджа Расселла, а Джордж, как и всегда, продемонстрировал, что силён. Если Джордж воспримет давление позитивно, что он уже не раз делал, думаю, ситуация стала бы очень интересной для болельщиков. Остаток чемпионата превратился бы в настоящую борьбу», — приводит слова Фиттипальди официальный сайт Формулы-1.

Напомним, после 11 гонок в сезоне-2026 Расселл располагается на третьем месте в личном зачёте, уступая лидеру Антонелли 59 очков.