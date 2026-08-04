«Причина — Ферстаппен». Экклстоун объяснил, почему ГП Нидерландов вернулся в календарь Ф-1

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что без успеха четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена этап в Нидерландах не вернулся бы в календарь серии.

Напомним, Гран-при Нидерландов снова появился в календаре Формулы-1 в 2021 году, после более чем 40-летнего отсутствия.

«Настоящая причина — это Макс. Без Макса этого не произошло бы. Он сделал эту гонку особенной, потому что сам является особенным. Это сделало трассу престижной», — приводит слова Экклстоуна издание RacingNews365.

Ранее исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о провальной попытке Трампа организовать Гран-при Ф-1 в Нью-Джерси.

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