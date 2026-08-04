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Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» ещё не утвердил график обновлений на остаток сезона

Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» ещё не утвердил график обновлений на остаток сезона
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о запланированных обновлениях команды на вторую половину сезона.

«Да, мы будем привносить обновления, но всё зависит от того, когда мы сможем их установить, потому что, и это очевидно, нужно уравновесить этот год и следующий. И, опять же, ограничение бюджета — это серьёзная тема. Сколько деталей можно произвести и установить на машину? Так что сроки пока неизвестны», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Напомним, после 11 этапов в сезоне-2026 «Мерседес» возглавляет таблицу Кубка конструкторов, опережая «Феррари» на 72 очка.

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