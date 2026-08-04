Перес: единственной командой, в которой я не ожидал оказаться, был «Ред Булл»

Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес признался, что переход в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт» в 2021 году стал для него неожиданностью.

«Я знал, что в этом спорте нет такого понятия, как преданность. Так что я не воспринял это как что-то личное, у меня сохранились хорошие отношения со всеми в «Астон Мартин», если честно. Я мог сосредоточиться лишь на том, на что мог повлиять, а именно на своих выступлениях. Если появится интересная возможность на следующий сезон, отлично, я ей воспользуюсь. Если же нет, тогда пропущу год, а затем вернусь.

Ближе к концу сезона я выиграл гонку и появился вариант с «Ред Булл». Единственной командой, в которой я не ожидал оказаться, был «Ред Булл», потому что они всегда делали ставку на пилотов своей академии. Но в итоге я оказался именно там», — приводит слова Переса издание Motorsport Week.