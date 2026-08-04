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«Это был последний удар». Антонелли рассказал о кризисном моменте в дебютном сезоне

«Это был последний удар». Антонелли рассказал о кризисном моменте в дебютном сезоне
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал о трудностях первого года выступлений в Формуле-1.

«Для меня это был самый мрачный момент прошлого года. Я уже шёл на спад, и Спа стал последним ударом, это был уикенд, где я чувствовал себя подавленным. Я неплохо начал, но затем меня развернуло в спринт-квалификации. И в основной квалификации у меня вообще не было уверенности. Это был тяжёлый уикенд, в том числе из-за того, что я не смог показать себя. Я вообще не получил от него удовольствия. К счастью, затем наступил летний перерыв, я перезагрузился и начал всё сначала», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.

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