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Франц Тост: в этом сезоне Ф-1 не видел ни одной скучной гонки

Франц Тост: в этом сезоне Ф-1 не видел ни одной скучной гонки
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Бывший руководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался о нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я не видел ни одной скучной гонки в этом сезоне. Очевидно, было много обсуждения касательно новых правил. Я также понимаю расстройство топ-пилотов вроде Ферстаппена, Ландо Норриса и Фернандо Алонсо, пользовавшихся своими сильными сторонами в торможении. Если же вам приходится убирать ногу с газа за 10-20 метров до точки торможения, чтобы восстановить заряд, это преимущество теряется.

Развитие движется в очень позитивном направлении. Много обгонов, что, на мой взгляд, именно то, что ожидают увидеть. А пустая или полная батарея, фанатов не волнует», — приводит слова Тоста издание Kronen Zeitung.

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