Антонелли: после первой победы с меня спал огромный груз

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал о важности первой победы в Формуле-1.

«С момента, как я одержал свою первую победу, давление ушло. Когда вы побеждаете впервые, спадает огромный груз, потому что вам не нужно так много доказывать. Очевидно, мне ещё многое нужно доказать, но уже не так много, как прежде. Я завоевал свой первый поул, одержал первую победу, мне удалось оправиться от тяжёлых моментов. Хотя, по правде говоря, я по-прежнему не чувствую себя до конца свободным. Но это придёт со временем», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.

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