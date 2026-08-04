В Формуле-1 заявили, что не собираются проводить меньше 24 гонок в 2027 году

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство серии не намерено уменьшать число этапов в 2027 году.

«Если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, у нас есть варианты, различные планы. Но толчком к ним, очевидно, послужит конец года, у нас по-прежнему есть время на адаптацию. Если ситуация в регионе не разрешится к следующему году, это будет повод для беспокойства, потому что положение будет очень плохим. Но хочу заверить, что у нас уже есть планы с различными вариантами, которые учитывают то, что мы в любом случае хотим провести 24 гонки в 2027 году», — приводит слова Доменикали Sky Sports.