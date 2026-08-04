Официальный сайт Ф-1 назвал 10 лучших пилотов в первой половине сезона-2026, Гасли – 4-й

Официальный сайт Формулы-1 представил, на основе оценок экспертов, свой список лучших пилотов в первой половине сезона-2026. Возглавил рейтинг действующий лидер личного зачёта и гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Пилотам была поставлена оценка за каждый этап по 10-бальной шкале, в протокол засчитывалось среднее значение.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,9;

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0;

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,0;

4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6;

4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6;

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6;

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,5;

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5;

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4;

10. Иcак Хаджар («Ред Булл») – 7,0;

10. Франко Колапинто («Альпин») – 7,0.