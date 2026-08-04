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Официальный сайт Ф-1 назвал 10 лучших пилотов в первой половине сезона-2026, Гасли – 4-й

Официальный сайт Ф-1 назвал 10 лучших пилотов в первой половине сезона-2026, Гасли – 4-й
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Официальный сайт Формулы-1 представил, на основе оценок экспертов, свой список лучших пилотов в первой половине сезона-2026. Возглавил рейтинг действующий лидер личного зачёта и гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Пилотам была поставлена оценка за каждый этап по 10-бальной шкале, в протокол засчитывалось среднее значение.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,9;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0;
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,0;
4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6;
4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6;
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6;
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,5;
7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5;
9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4;
10. Иcак Хаджар («Ред Булл») – 7,0;
10. Франко Колапинто («Альпин») – 7,0.

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