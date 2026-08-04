ФИА сообщила время старта Гран-при Бахрейна, который пройдёт в Малайзии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила время старта Гран-при Бахрейна, который состоится в Малайзии на трассе «Сепанг». Гонка пройдёт 4 октября, начало — в 10:00 мск (в 15:00 — по местному).

Изначально этап должен был пройти в Сахире в марте, но был перенесён из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. В итоге организаторы приняли решение провести гонку на трассе «Сепанг» в Малайзии, где с 1999 по 2017 год проводился Гран-при Малайзии. «Сепанг» стал первой специально построенной трассой в Юго-Восточной Азии, которая принимала этап чемпионата мира.

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