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Экс-пилот Ф-1 Дорнбос: будущее Макса, вероятно, будет объявлено на Гран-при Нидерландов

Экс-пилот Ф-1 Дорнбос: будущее Макса, вероятно, будет объявлено на Гран-при Нидерландов
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Роберт Дорнбос заявил, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен объявит о своём будущем в «Ред Булл» на домашнем Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Будущее Макса, вероятно, будет объявлено в Зандворте. Это важный момент для «Ред Булл» — сохранить Макса и подтвердить его контракт до 2028 года. Было бы правильно по отношению к команде заявить это на публику: «Я остаюсь с вами, чтобы мы могли сосредоточиться на 2027 годе», — сказал Дорнбос в подкасте Pit Talk.

Слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» ходили на протяжении всего сезона. В Зандворте, где пройдёт Гран-при Нидерландов, нидерландский гонщик традиционно выступает при полной поддержке трибун.

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