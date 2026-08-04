Мик Шумахер заявил, что хочет остаться в IndyCar в 2027 году

Пилот IndyCar Мик Шумахер заявил, что намерен остаться в американской серии и на сезон-2027, несмотря на то, что начинал нынешний чемпионат с надеждой вернуться в Формулу-1.

«Мне очень нравятся эти машины, и я намерен остаться здесь. Было бы ложью утверждать, что мы вообще не вели никаких переговоров. Важно изучить все варианты и понять, что подходит лучше всего. Важна не только машина, но и команда, и люди. Побеждать можно только вместе с командой.

После гонок на овалах, когда я выхожу из машины, у меня кружится голова из-за того, что всё время приходится ехать против часовой стрелки. Никогда раньше со мной такого не было. Овалы немного лучше подходят моему стилю пилотирования. На овалах нужно быть предельно точным и действовать очень тонко», — приводит слова Шумахера издание Nextgen-Auto.