Экс-руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» назвал одежду Льюиса Хэмилтона «нелепой»

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр раскритиковал стиль семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, назвав его одежду «нелепой». В подкасте High Performance Racing Зафнауэр обсудил, как гонщики приезжают на трассу.

«Льюис приходит, когда там уже собрались все фотографы, чтобы он мог надеть эту нелепую одежду и сфотографироваться», — заявил Зафнауэр. Ведущий подкаста Джейк Хамфри заметил, что ему нравятся наряды Хэмилтона, назвав их «необычными». На это Зафнауэр парировал: «Необычные? И это не нелепо?»

При этом бывший функционер признал, что британцу идёт такой стиль.

«Мода — в глазах смотрящего. У него это неплохо получается. Думаю, мода помогла ему с Ким Кардашьян», — заключил Зафнауэр.

Хэмилтон славится своими экстравагантными образами. В 2025 году британец стал сопредседателем Met Gala — самого престижного модного события в мире.