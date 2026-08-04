Директор по производительности покинет «Астон Мартин» после 13 лет работы — PlanetF1

Британский инженер Том Маккалоу покинет «Астон Мартин» по окончании 2026 года. Специалист завершит 13-летний период работы в команде из Сильверстоуна, сообщает PlanetF1.

Маккалоу присоединился к коллективу в 2014 году, когда команда выступала под названием «Форс Индия». Он занял должность главного гоночного инженера, а в 2018 году вошёл в руководящий состав команды, став директором по производительности.

В начале 2025 года «Астон Мартин» провёл реструктуризацию руководства. Энди Кауэлл, занимавший должность генерального директора, сменил Майка Крака на посту руководителя команды. Крак получил должность руководителя трековых операций и взял на себя часть обязанностей Маккалоу.

После изменений британский инженер отошёл от работы непосредственно с командой Формулы-1 и возглавил развитие подразделения Aston Martin Performance Technologies. В течение последних 20 месяцев Маккалоу курировал проекты организации в других гоночных категориях, однако в конце нынешнего года полностью покинет компанию.

До работы в «Форс Индия» Маккалоу провёл около 10 лет в «Уильямсе», где занимал должности инженера по производительности и гоночного инженера. Также специалист работал руководителем трекового инженерного подразделения «Заубера». За время карьеры Маккалоу накопил более 20 лет опыта работы с инженерными и техническими подразделениями в Формуле-1.