Оливер Берман отказался выступать за «Астон Мартин» в сезоне-2027 — источник

Британский пилот Оливер Берман отклонил предложение «Астон Мартин» на сезон-2027 и продлит соглашение с академией «Феррари» до 2028 года. Об этом сообщает журналист Марк Лимаше в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, «Астон Мартин», который в 2026 году провалил старт сезона и располагается на 10-м месте в Кубке конструкторов с одним очком, предлагал Берману место в основном составе. Однако британец предпочёл остаться в «Хаасе» и продолжить развитие в структуре «Феррари».

Берман выступает за «Хаас» с 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 18 очков после 11 этапов и занимает 13-е место в личном зачёте. Его лучшим результатом в этом году стало пятое место на Гран-при Китая.