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Серхио Перес оценил своё возвращение в Формулу-1

Серхио Перес оценил своё возвращение в Формулу-1
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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что доволен своим возвращением в Формулу-1, а также оценил свои выступления в сезоне-2026.

«Сложно поставить какую-то оценку. Очевидно, что были вещи, которые я мог сделать лучше. Поэтому я точно не поставил бы 10, но думаю, что это близко к этому. Я очень доволен своими выступлениями с момента возвращения. У меня были некоторые сомнения по поводу возвращения в спорт. Я вернулся и очень рад, потому что смог доказать самому себе, что всё ещё остаюсь одним из лучших.

При правильной атмосфере и в подходящих условиях я могу выступать на очень высоком уровне, и думаю, что я это себе доказал. Мой гоночный темп был действительно сильным, как и скорость в квалификациях. Я становлюсь всё лучше и лучше. Я очень доволен», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

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