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Джеймс Хинчклифф допустил возможность подиума «Рейсинг Буллз» до конца сезона

Джеймс Хинчклифф допустил возможность подиума «Рейсинг Буллз» до конца сезона
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Бывший пилот IndyCar, а ныне эксперт Джеймс Хинчклифф заявил, что «Рейсинг Буллз» может завоевать подиум до конца сезона-2026.

«Мой смелый прогноз на вторую половину года — это подиум «Рейсинг Буллз». Не так давно, как Исак Хаджар смог добиться этого для команды из Фаэнцы в прошлом сезоне, я считаю, что в этом году такой шанс тоже есть, учитывая, насколько хорошо эта команда развилась и насколько сильны сейчас оба её гонщика.

Я не буду говорить, кто из них, на мой взгляд, является более вероятным кандидатом, просто потому что я этого не знаю. Оба показывают очень высокий уровень на протяжении всех гоночных уикендов, и если обстоятельства сложатся идеально, возможно, в нашей первой дождевой гонке в этом году… Меня бы не удивило, если бы именно Лиам Лоусон или Арвид Линдблад смогли воспользоваться шансом», — приводит слова Хинчклиффа издание RacingNews365.

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