«Его глаза больше не моргали». Штурман Ожье рассказал о страшной аварии в Финляндии

Жюльен Ингрессия, штурман Себастьена Ожье, рассказал о страшной аварии, которая произошла с ними на Ралли Финляндии. По словам Ингрессии, девятикратный чемпион мира по ралли потерял сознание после удара.

«Я увидел, как Себ выбрался из машины, понял, что сам не получил травм, и поэтому продолжил действовать по процедуре. Я нажал кнопку OK в машине, она сообщает организаторам, что нам не требуется экстренная помощь и позволяет продолжить этап. Но к тому моменту, когда я это сделал, я увидел, как Себ лёг на траву и потерял сознание. С этого момента авария приобрела совершенно другой масштаб. Я сразу активировал аварийный маяк и подошёл к Себу. Его глаза больше не моргали. Не было ни звука, ни реакции. С помощью двух или трёх зрителей мы удерживали его голову неподвижно, пока я обмахивал его своими стенографическими заметками. Это был тревожный момент.

Я никогда в жизни не сталкивался ни с чем подобным, но понимал, что важно сохранять спокойствие. После того как я подал сигнал тревоги, я связался с командой и сообщил им медицинскую оценку того, что видел. Я также выключил машину, потому что существовал риск возгорания. Постепенно, когда люди начали с ним разговаривать и все вокруг пытались помочь, Себ пришёл в себя. Именно тогда прибыли службы экстренной помощи.

Удар был сильным. Скорость была около 140 км/ч. Когда находишься внутри машины, поднимаешь взгляд, а перед тобой только деревья… К счастью, мы попали в более мелкие. Мы ударились об относительно молодые деревья, которые смогли сломать. Машины последнего поколения невероятно прочные, и это действительно нам помогло.

Мы изучили, что произошло в этом повороте. Насколько нам известно, никакой ошибки со стороны машины, пилота или штурмана не было. В повороте образовалась колея, которая выбросила автомобиль влево вместо того, чтобы позволить ему повернуть направо. Именно поэтому запись с бортовой камеры выглядит так необычно», — приводит слова Ингрессии издание Motorsport.