Тото Вольф: «Мерседес» будет стратегически подходить к внедрению обновлений

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда будет применять «стратегический» подход к внедрению обновлений во второй половине сезона-2026, чтобы получить максимальную отдачу от каждой новинки.

«Нам нужно очень стратегически подходить к тому, когда именно привозить обновления. В какой момент мы считаем, что они дадут наибольший эффект с точки зрения производительности? Просто привозить новинки на каждый Гран-при, как это было раньше, уже нельзя. Поэтому в какой-то момент вам всё равно придётся установить обновление, и, вероятно, вы немного вырветесь вперёд по сравнению с другими, а затем развитие выровняется, и остальные команды подтянутся.

Поэтому мы готовим обновления, внимательно следим за тем, сколько можем привезти. На данный момент с точки зрения лимита расходов у нас всё в порядке. Мы постарались сделать так, чтобы большая часть обновлений пришлась на вторую половину сезона, и посмотрим, будет ли этого достаточно. Всё это влияет на ситуацию. Очевидно, что поездка в Малайзию была бы замечательной, но мы также должны учитывать расходы, которые несёт команда. Это не связано именно с Малайзией. Вопрос скорее в том, когда мы сможем привезти обновления», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.