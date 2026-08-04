Линдблад: Марко поверил в меня, когда другие не верили. Я всегда буду благодарен

Арвид Линдблад, пилот команды «Рейсинг Буллз», подчеркнул, насколько важной оказалась поддержка бывшего советника «Ред Булл» Хельмута Марко для его карьеры. 18‑летний британец отметил, что Марко поверил в него в тот момент, когда остальные испытывали сомнения, и во многом именно благодаря этому он сейчас выступает в Формуле‑1.

«Конечно, я должен упомянуть Хельмута Марко. Он дал мне невероятную возможность. Он поверил в меня, даже когда другие не верили, и если я здесь сегодня, то во многом благодаря ему. Я всегда буду благодарен.

Всё началось с картинга. У Хельмута Марко было много связей в паддоке, он регулярно интересовался самыми перспективными молодыми гонщиками. Со временем моё имя стали упоминать всё чаще. Я отлично помню момент, когда всё изменилось. Мы с папой были в Портимау, готовились к чемпионату мира по картингу. Во время завтрака папе позвонили из Граца. После разговора он сказал мне, что Хельмут Марко хочет встретиться с нами, чтобы обсудить контракт.

Этот момент врезался в память. Встреча состоялась в воскресенье утром во время Гран‑при Португалии 2020 года перед тем, как Хельмут отправился на трассу. Не помню, подписали ли мы соглашение в тот день, но именно тогда нам сообщили, что я стану частью программы. С этого и началось моё настоящее продвижение в автоспорте.

Я и сам не раз задавался вопросом: почему он был так уверен во мне? Думаю, многое объясняла моя внутренняя установка. Я попал в Red Bull Junior Team в конце 2020 года. Впервые я встретился с Хельмутом, когда мне было лет 12-13. Со мной был отец, но почти всю беседу вели мы с Хельмутом. Позже папа сказал мне, что Хельмута особенно поразило то, что совсем юный парень уже чётко понимал, чего хочет, и был полностью сосредоточен на достижении своей цели», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.