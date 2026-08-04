Роб Смедли призвал Джорджа Расселла перестать переживать и вернуть «состояние потока»

Бывший гоночный инженер Формулы-1 Роб Смедли заявил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл слишком много переживает в борьбе за титул-2026, и призвал британца вернуть «состояние потока», чтобы сократить отставание от напарника Андреа Кими Антонелли.

«Нужно войти в состояние потока, верно? Именно в нём сейчас Кими — он делает всё очень естественно. Когда он садится за руль, то просто показывает результат: не зацикливается на лишних мыслях и потому не пытается выжать из машины больше, чем нужно, всё получается само собой.

Нельзя слишком много думать над каждым действием. Если посмотреть со стороны на Джорджа и прислушаться к тому, что происходит, кажется, что он как раз слишком много обдумывает. Это, кстати, и послание для Джорджа: нет никаких сомнений, что ты способен управлять болидом Формулы‑1, в этом вообще не может быть ни малейших вопросов. Неважно, будет ли Кими на десятую долю секунды быстрее или медленнее. Джорджу нужно привести мысли в порядок. Именно от этого сейчас зависят время круга, очки и борьба за чемпионский титул, а не от самого умения водить», — приводит слова Смедли издание Motorsport.