Поль Эспаргаро заменит травмированного Маверика Виньялеса на Гран-при Великобритании

Испанский гонщик команды Red Bull KTM Tech3 Маверик Виньялес пропустит Гран-при Великобритании MotoGP, который пройдёт на трассе «Сильверстоун». На предстоящем этапе его заменит резервный пилот KTM Поль Эспаргаро.

Виньялес продолжает восстанавливаться после травмы левого плеча, полученной в результате аварии на Гран-при Германии 2025 года. Испанец перенёс операцию в начале 2026 года, однако во время летнего перерыва врачи обнаружили у него дополнительное повреждение мышцы плеча.

«Во время летнего перерыва мы продолжали искать причину, по которой ко мне не возвращалась сила при наружном вращении левой руки, хотя за последние несколько месяцев внутреннее вращение значительно улучшилось. Дальнейшие медицинские обследования показали, что, хотя надостная мышца полностью восстановилась, у меня также есть небольшой разрыв подостной мышцы, о котором мы не знали до прошлой недели. Сейчас мы работаем над оптимальным планом восстановления. Это не лучшие новости, особенно учитывая, что начинается вторая часть сезона. Я не знаю, сколько времени займёт восстановление, но, как и всегда, отдам все силы этому процессу», — приводит слова Виньялеса пресс-служба MotoGP.

Эспаргаро является резервным гонщиком KTM. Испанец дебютировал в премьер-классе в составе Tech3 в 2014 году и провёл за французскую команду 70 гонок MotoGP. В 2025 году он уже заменял Виньялеса во время предыдущего отсутствия соотечественника из-за травмы.

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мне грустно: никогда не бывает приятно садиться на мотоцикл в такой ситуации, когда другой гонщик травмирован и не может участвовать в гонке, особенно когда речь идёт о Маверике. Это действительно печально. С другой стороны, гонки у меня в крови. Я занимаюсь этим всю жизнь и очень скучаю по соревнованиям, поэтому для меня это тоже отличная возможность. Я провёл всю свою карьеру вместе с Tech3 и чувствую себя частью этой семьи, поэтому всегда комфортно возвращаться в этот бокс.

Мне понадобится немного времени, чтобы снова адаптироваться к этой категории, поскольку в последнее время я в основном тестировал RC16 для нового проекта и давно не ездил на мотоцикле с двигателем объёмом 1000 куб. см. Но после нескольких сессий я буду готов. С нетерпением жду возвращения к гонкам и постараюсь добиться хорошего результата для Tech3», — заявил Эспаргаро.

Команда рассчитывает, что Виньялес сможет вернуться к соревнованиям на следующем этапе сезона — Гран-при Арагона.