Гасли: обновления в Зандворте критически важны для борьбы «Альпин» за пятое место

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли заявил, что предстоящий пакет обновлений на Гран-при Нидерландов станет критическим для команды в борьбе за место в середине пелотона.

«В Формуле‑1, если внедряешь обновления, ожидаешь, что ситуация точно улучшится. Лично я не сомневаюсь, что доработки дадут тот эффект, на который рассчитывает команда. Но это действительно важно, ведь, например, «Астон Мартин» на прошедших выходных прибавила сразу на две секунды, а в Зандвоорте у них появится новый двигатель. «Рейсинг Буллз» и «Ауди» тоже заметно прогрессировали в начале сезона. Мы же пока не сделали существенных шагов вперёд, поэтому для нас критически важно что‑то менять, иначе надежды на пятое место в чемпионате могут растаять.

Не хочется признавать эту реальность, но от фактов не уйти: уже несколько гонок подряд картина в квалификации примерно одна и та же, мы оказываемся на 12-13‑м месте, позади «Рейсинг Буллз» и «Ауди». В гонке поначалу кажется, что вот‑вот сможем дотянуться до соперников, видишь их впереди, но дело в чистой скорости, а её нам как раз и не хватает. К тому же ощущения от машины совсем не радуют. Она реагирует совсем не так, как мне нужно, и не позволяет ехать в том стиле, который мне подходит. Тут есть над чем поработать, нужно исправить немало моментов», — приводит слова Гасли издание F1i.com.