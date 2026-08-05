Дэвид Култхард не ждёт неожиданного ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл» летом

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что не ожидает объявления Макса Ферстаппена об уходе из «Ред Булл» во время летнего перерыва. По мнению шотландца, результаты команды и многолетняя связь нидерландского гонщика с коллективом могут стать факторами в пользу продолжения сотрудничества.

«Я, откровенно говоря, не спрашиваю, потому что в таком контексте это не моё дело. У меня есть внутреннее ощущение, что у команды достаточно хорошая скорость. Кроме того, Макс был частью этого пути с самого начала. Поэтому я не думаю, что нас ждёт что-то вроде неожиданного объявления Льюиса Хэмилтона об уходе из «Мерседеса» и переходе в «Феррари».

Думаю, есть желание разобраться с проблемами, с которыми они столкнулись. И давайте будем честны: в последних двух гонках Макс дважды поднялся на подиум. Возможно, это были не победы, но все команды существуют именно для того, чтобы выигрывать. Я не ожидаю громких новостей от «Ред Булл» или Макса во время летнего перерыва.

Кто-то наверняка объявит какие-то новости, потому что захочет воспользоваться вниманием аудитории во время двухнедельной паузы. Возможно, появится информация о крупном спонсоре или что-то подобное. Но, помимо этого, думаю, нам останется дождаться следующего Гран-при и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.