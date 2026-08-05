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Ферстаппен — о гонках вне Формулы-1: очень важно уметь отвлекаться

Ферстаппен — о гонках вне Формулы-1: очень важно уметь отвлекаться
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, что сохранять концентрацию во время выступлений в Формуле-1 ему помогает умение переключаться на жизнь за пределами гонок.

«Если честно, я просто стараюсь не слишком переживать. Здесь я работаю с отличными людьми. Дома у меня тоже всё стабильно. Кроме того, очень важно уметь отвлекаться от Формулы-1, быть семьянином и заниматься другими проектами, которые приносят мне удовольствие вне гонок. И «Ред Булл» всегда меня в этом поддерживал», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен в этом году являлся участником марафона «24 часа Нюрбургринга». Экипаж лидировал большую часть дистанции, однако финишировал лишь 38-м из-за технической неисправности.

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