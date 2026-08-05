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Брандл объяснил, почему Хэмилтон проводит сильный сезон в составе «Феррари»

Брандл объяснил, почему Хэмилтон проводит сильный сезон в составе «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что нынешнее поколение машин гораздо лучше подходит семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

«Льюису очень нравятся эти машины. Болиды предыдущего поколения с граунд-эффектом ему не подходили. Если сложить всё вместе, получается эффект снежного кома. Ты становишься счастливее, вся команда становится счастливее, машина обеспечивает лучшее сцепление с трассой, шины больше не изнашиваются так быстро. Именно это мы сейчас и видим в случае с «Феррари», — приводит слова Брандла RacingNews365.

Хэмилтон закончил первую часть сезона-2026 одержав первую победу за команду из Маранелло на Гран-при Барселоны и поднявшись на вторую строчку в личном зачёте со 169 очками.

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