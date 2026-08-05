Технический директор «Феррари» призвал не спешить с оценкой SF-26

Технический директор «Феррари» Лоик Серра заявил, что делать выводы о нынешней машине команды пока преждевременно.

«Какую оценку можно поставить этой «Феррари»? Ответить на этот вопрос мы сможем только по окончании сезона. Сейчас чемпионат достиг лишь своей середины, делать какие-либо выводы ещё слишком рано. Больше всего меня радует атмосфера внутри команды, потому что с самого начала года мы видим, что все команды прогрессируют поэтапно, привозя обновления в разное время, и этот процесс никогда не происходит одновременно. Когда одна машина получает новый пакет обновлений, она обычно делает шаг вперёд относительно своих непосредственных соперников. Но затем, как только обновления появляются у остальных, её преимущество исчезает.

Именно поэтому считаю, что лишь в конце сезона у нас появится объективная картина, и только тогда можно будет дать себе оценку. В Формуле-1 тот, кто не думает о завтрашнем дне, неизбежно обречён остаться позади», — приводит слова Серры FormulaPassion.