«К сожалению, не лидирую». Норрис подвёл итоги первой половины сезона

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги первой половины сезона-2026, заявив, что доволен своим уровнем пилотажа, несмотря на положение в чемпионате.

«Если говорить о моём пилотаже и моей работе как гонщика, честно говоря, я очень доволен. Мне кажется, что я хорошо справляюсь с задачей максимально использовать потенциал машины. Думаю, в первой половине этого сезона я пилотировал лучше, чем на аналогичном этапе прошлого года. Но, к сожалению, я не лидирую в чемпионате. Конечно, мне хотелось бы иметь более конкурентоспособную машину, которая позволяла бы чаще бороться за высокие результаты и лучше отражала тот уровень пилотажа, который, как мне кажется, я сейчас показываю. Но такова Формула-1», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.