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Ньюи: для нас очень важно сохранить Фернандо Алонсо

Ньюи: для нас очень важно сохранить Фернандо Алонсо
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Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи заявил, что команда заинтересована в продолжении сотрудничества с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

«Безусловно, Фернандо — выдающийся гонщик. Он приносит команде огромную пользу как благодаря своей обратной связи, так и благодаря своему мастерству. Поэтому для нас, конечно, очень важно сохранить его. Но я достаточно уверен, что Фернандо нравится работать с нами, что наше сотрудничество продолжится», — приводит слова Ньюи PlanetF1.

Ранее в СМИ усилились слухи о возможном переходе Алонсо в «Альпин». Сообщалось, что советник французской команды Флавио Бриаторе рекомендовал нынешнему пилоту коллектива Франко Колапинто искать новое место для продолжения карьеры.

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