Источник: Шварцман может продолжить карьеру в WEC в составе «Пежо»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман является одним из главных кандидатов на место в составе «Пежо» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне-2027. Об этом сообщает Sportscar365.

По информации издания, Шварцман рассматривается в качестве претендента на место, которое, как ожидается, освободится после вероятного ухода Тео Пуршера. Француз решил сосредоточиться на выступлениях в Формуле-Е. Кроме того, ранее издание сообщало, что команду также покинут Стоффель Вандорн и Мальте Якобсен. В таком случае в составе «Пежо» останутся лишь два гонщика, не совмещающие выступления с Формулой-E, — Пол ди Реста и Лоик Дюваль. Даже если резервный пилот Алекс Куинн получит место в основном составе, команде всё равно потребуется ещё один гонщик.

Шварцман уже имеет опыт выступлений в классе Hypercar. В 2024 году он защищал цвета клиентской команды AF Corse за рулём «Феррари 499P» под 83-м номером, затем покинул итальянского производителя ради перехода в IndyCar. Однако после смены владельцев Prema Racing и ухода команды из американской серии гонщик остался без места на следующий сезон.