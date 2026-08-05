Предпоследний этап RDRC пройдёт 8-9 августа в Подмосковье

8 и 9 августа на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково пройдёт предпоследний этап сезона 2026 года чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу (RDRC). Особую важность гонка будет иметь для участников серии RDRC Street, финальные заезды которой из-за непогоды были перенесены на четвёртый этап.

Фото: Пресс-служба RDRC

За два этапа до конца сезона ни в одном из классов RDRC нет явного фаворита. В классе 3.99, в котором разыгрывается чемпионат России, между лидером сезона Игорем Гейнрихсом и идущим на третьем месте Тарасом Тюриковым — всего 20 очков, а занимающему второе место Леониду Цыганкову Тарас уступает всего одно очко. За один этап можно набрать более 80 очков, так что ситуация может несколько раз измениться по ходу этапа.

В соревновании в категории 4.5, которое также имеет статус чемпионата России, Евгения Найт на 25 очков оторвалась от Сергея Савинова. Сможет ли самая быстрая девушка России увеличить отрыв — едва ли не главная интрига этапа. В классе Супер ПРО ET Александр Лобачев продолжает гонку со временем, раз за разом обновляя рекорд Евразии для Lamborghini Huracan. При этом основатель ателье Level Performance умудряется лидировать в Кубке России!

Фото: Пресс-служба RDRC

Создатель множества легендарных машин Гоша Перцхелия в этом году выступает в RDRC на профессиональной технике и сразу же претендует на титул в классе ПРО 8.5-9.5. Пока счёт в противостоянии с его главным соперником Аликом Алероевым — 2:1 в пользу Гоши. В ПРО ЕТ, самом престижном классе для дорожных машин, который имеет статус Кубка России, в лидеры вырвались действующий обладатель Кубка Илья Симановский и Элимхаджи Таларов. А вот на бронзу претендует не меньше шести пилотов. Всего же очки в этой категории набрал уже 31 пилот!

В самом быстром дорожном классе 9.0 продолжается битва электромобилей и машин с ДВС. Пилоты команды A2 Performance Дмитрий Рогов и Висхан Усманов, выступающие на BMW M3 Performance, противостоят гонщику на Xiaomi SU7 Ultra Кириллу Рязанцеву.

Фото: Пресс-служба RDRC

В субботу, 8 августа, пройдёт автомобильная выставка, в которой будет представлена самая разнообразная техника — от классических автомобилей до современных спорткаров и ярких тюнинг-проектов.