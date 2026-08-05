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Источник: Алонсо требует от «Астон Мартин» зарплату в € 40 млн для продления контракта

Источник: Алонсо требует от «Астон Мартин» зарплату в € 40 млн для продления контракта
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассчитывает на увеличение зарплаты при продлении контракта с британской командой. Об этом сообщает журналист Марк Лимаше.

«Слышал, что Фернандо Алонсо требует от «Астон Мартин» зарплату в размере € 40 млн за сезон, чтобы продлить контракт на 2027-й и 2028-й. На данный момент британская команда платит ему € 30 млн в год», — написал Лимаше на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, ранее этот же источник сообщил о предложении «Уильямса» пилоту команды Карлосу Сайнсу нового контракта с зарплатой в размере более € 30 млн за сезон.

Ранее руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи заявил, что для команды очень важно сохранить Алонсо в составе.

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