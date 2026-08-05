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Гонщик MotoGP Рауль Фернандес останется в «Трэкхаусе» до конца сезона-2028

Гонщик MotoGP Рауль Фернандес останется в «Трэкхаусе» до конца сезона-2028
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Испанский гонщик Рауль Фернандес продолжит выступать за команду «Трэкхаус» в MotoGP. Коллектив объявил о подписании нового двухлетнего контракта с пилотом.

Фернандес выступает за «Трэкхаус» с дебютного сезона команды в 2024 году. В 2025-м испанец принёс коллективу первую победу в истории, выиграв Гран-при Австралии, а также завоевал два подиума в спринтерских гонках. В нынешнем сезоне Фернандес уже трижды поднимался на подиум в Гран-при и дважды одержал победу в спринт-заездах — в Муджелло и Ассене. Победа в Ассене стала частью исторического уикенда для «Трэкхауса», выигравшего как спринт, так и основную гонку.

«Мы в «Трэкхаусе» рады объявить, что Рауль Фернандес останется в нашей команде ещё на два сезона. С самого начала существования этого проекта Рауль был полностью предан нашим целям и задачам. Он вырос как гонщик не только на трассе, но и в плане подготовки, подхода к работе и зрелости. Считаем, что эта команда и эти мотоциклы способны в ближайшие годы стабильно бороться за чемпионский титул, а Рауль поможет нам достичь больших высот в этом виде спорта», — заявил владелец Trackhouse Entertainment Group Джастин Маркс.

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