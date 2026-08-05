Ферстаппен: наша дочь Лили — моя главная награда и гордость

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что главным поводом для гордости в своей жизни считает дочь Лили.

«Чем я горжусь? Тем маленьким человечком, который ждёт меня дома. Это самое прекрасное и самое важное в моей жизни. Наша [с Келли Пике] дочь Лили — моя главная награда. Семья для меня всегда была и остаётся самым важным.

Сейчас уезжать действительно становится всё тяжелее. Например, когда я улетал, Лили стояла дома у лифта, когда я заходил в него, чтобы спуститься вниз. Двери закрылись… и это было очень тяжёлое чувство. Она только проснулась. Я достал её из кроватки, немного пообнимал, а потом мне пришлось уехать. Такие моменты совсем не радуют, когда приходится расставаться. Понимаешь, что такова жизнь. Помню, сам в детстве так же переживал, когда отец уезжал из дома. Плакал и всё такое. Моему отцу тоже всегда было тяжело.

Но это просто такой этап. Со временем всё изменится, и она уже не захочет иметь со мной ничего общего. Скажет: «Пап, пожалуйста, уйди», — приводит слова Ферстаппена нидерландское издание Formule1.