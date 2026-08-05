Серра объяснил, почему обновления «Феррари» иногда кажутся неэффективными

Технический директор «Феррари» Лоик Серра рассказал, почему эффект от обновлений машины не всегда отражается в результатах команды.

«Мы привезли два крупных пакета обновлений, в Майами и Барселоне, оба сработали именно так, как рассчитывали. Когда мы обновляем машину, ожидаем определённого прироста в скорости. Но если остальные команды делают то же самое, со стороны может показаться, что эффект равен нулю.

Эффективность любого пакета обновлений всегда относительна и зависит от того, что в этот момент делают конкуренты. Когда мы представили второй пакет, вероятно, остальные команды не привезли столь же серьёзные обновления одновременно с нами. Именно темпы развития по ходу сезона имеют решающее значение. В Барселоне мы были очень конкурентоспособны, но в Австрии ситуация уже была иной, потому что за это время прибавили и наши соперники», — приводит слова Серры FormulaPassion.