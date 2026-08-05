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Албон усомнился, что обновления «Уильямса» в Баку полностью решат проблемы команды

Албон усомнился, что обновления «Уильямса» в Баку полностью решат проблемы команды
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон не рассчитывает на полное решение проблем команды после обновлений, которые британский коллектив планирует представить к Гран-при Азербайджана.

«Знаем слабые стороны нашей машины, понимаем, в каком направлении нужно двигаться. Думаю, в этом году на базе команды проделывается самая масштабная работа, которую я видел за всё время, чтобы наконец избавиться от фундаментальных проблем, которые преследуют эту команду. Я это очень ценю. Считаю, движемся абсолютно в правильном направлении, чтобы вернуться на прежний уровень. Жаль, что мы вообще оказались в такой ситуации, но я действительно уверен, что сейчас всё делаем правильно.

Исправят ли всё обновления к Баку? Сомневаюсь. Думаю, работа над этим пакетом завершилась уже довольно давно, поскольку он был запланирован ещё много времени назад. К сожалению, сейчас основные усилия уже направлены на машину следующего года. Мы хотим быть уверены, что у неё не будет этих врождённых недостатков. Это очень расстраивает», — приводит слова Албона Motorsport.

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