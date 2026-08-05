Ферстаппен оценил отношения с Мекисом спустя год совместной работы

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен положительно оценил отношения с руководителем «Ред Булл» Лораном Мекисом спустя год после его назначения.

«Да, всё очень хорошо. Наши отношения с Лораном с самого начала складывались отлично. Я знал его и раньше, поэтому никаких сложностей или периода адаптации не возникло. Мы прекрасно ладим, много общаемся и регулярно проводим встречи. Мне действительно нравится работать с ним. Очень ценю то, насколько самоотверженно он борется за команду, насколько настойчиво старается улучшить её работу в целом. Так что всё складывается очень хорошо. Мне очень комфортно работать с ним», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, Мекис возглавил «Ред Булл» летом 2025 года после неожиданного ухода Кристиана Хорнера, руководившего командой с момента её основания в 2005 году.