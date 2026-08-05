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«Ред Булл» выплатил Марко за уход € 8 млн и запретил давать интервью — F1-Insider

«Ред Булл» выплатил Марко за уход € 8 млн и запретил давать интервью — F1-Insider
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Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко получил € 8 млн после ухода из австрийской команды в конце 2025 года, сообщает F1-Insider.

По информации источника, после смерти основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица в 2022 году Марко считался последним публичным олицетворением философии австрийского предпринимателя, которая подразумевала честные интервью без лишних слов, готовность доверять место молодым пилотам и делать ставку на ярких личностей. Однако руководство компании приняло решение расстаться с немцем в 2025 году.

Отмечается, что для расторжения контракта новым руководителям «Ред Булл» во главе с Оливером Минцлаффом пришлось выплатить Марко € 8 млн. Кроме того, по данным источника, соглашение включает пункт о неразглашении. Согласно его условиям, Марко не должен давать публичные комментарии и интервью до конца 2026 года.

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