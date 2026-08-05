В Самаре состоится заключительный этап лиги VOLGA Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

В воскресенье, 9 августа, на автодроме Drift That… в Самаре пройдёт заключительный этап региональной лиги VOLGA Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Именно здесь определится второй региональный чемпион сезона, который получит право представить свою лигу в финальном этапе Yuka Drive Gymkhana PRO.

За два прошедших этапа региональная серия подтвердила репутацию одного из самых непредсказуемых чемпионатов российского автоспорта. Если в Самаре победу одержал Андрей Четвериков, то ульяновский этап завершился успехом Максима Скорнякова. Такой расклад сохранил интригу в борьбе за титул до самого финала.

Перед заключительным этапом лидером общего зачёта остаётся Андрей Четвериков, однако его преимущество над ближайшими преследователями минимально. В первую пятёрку чемпионата также входят Максим Скорняков, Камиль Хамидуллин, Игорь Сахаров и Пётр Мунтьянов. В условиях джимханы, где победителя определяет исключительно время прохождения трассы, один безошибочный проезд способен полностью изменить итоговую таблицу.

Фото: Пресс-служба YUKA DRIVE GYMKHANA

Региональная лига VOLGA является частью Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series — серии, созданной как первая ступень на пути в профессиональный чемпионат. Одной из главных особенностей джимханы остаются постоянно меняющиеся конфигурации трасс. Организаторы принципиально не повторяют схемы этапов, поэтому даже опытные пилоты каждый раз начинают практически с нуля. Новая трасса требует заново искать оптимальные траектории, точки торможения и настройки автомобиля, превращая каждый этап в отдельный вызов.

Помимо спортивной составляющей, заключительный этап традиционно пройдёт в формате автомобильного фестиваля. Для зрителей подготовлены парад пилотов, G-TAXI, автоспортивные симуляторы, мастер-классы для детей, развлекательные площадки и зоны отдыха.

Расписание финального этапа:

13:00 — открытие площадки;

13:30 — парад пилотов;

14:10 — заезды стадии ТОП-32;

15:40 — G-TAXI и роспись автомобиля;

16:40 — заезды стадии ТОП-16;

17:30 — G-TAXI;

18:00 — заезды стадий ТОП-8 и ТОП-4;

18:40 — финальный заезд;

19:00 — церемония награждения.

Фото: Пресс-служба YUKA DRIVE GYMKHANA