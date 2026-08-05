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На «Сириус Автодроме» открылась экспозиция «Спортивные автомобили будущего»

На «Сириус Автодроме» открылась экспозиция «Спортивные автомобили будущего»
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Новая экспозиция «Спортивные автомобили будущего» — первая в серии выставок, подготовленных совместно со студенческим фестивалем транспортного дизайна «ДРАЙВ ДИЗАЙН ФЕСТ», открылась на территории «Сириус Автодрома». Вход на выставку свободный.

Авторы проектов являются студентами направления «дизайн средств транспорта» и представляют профильные вузы страны:

  • Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова;
  • Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица;
  • Российский университет транспорта (МИИТ).

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Представленные работы являются результатом творческого задания в рамках фестиваля дизайна средств транспорта «ДРАЙВ ДИЗАЙН ФЕСТ» — разработать дизайн-концепции гоночных автомобилей с учётом особенностей существующего российского производства и технических регламентов, и возможностью реализации концепций уже к 2030 году.

В выставочном пространстве представлены работы финалистов в номинациях «РЕИНКАРНАЦИЯ: автомобиль «Русско-Балтийский» для национального классического ралли» и «СПОРТ: электрический автомобиль для кольцевых гонок», а также проекты электрического карта и элегантной версии GT для бренда «Чайка».

Номинация «РЕИНКАРНАЦИЯ»:
Для классического ралли ребята работали над новым обликом знаменитого автомобиля Андрея Нагеля «Русско-Балтийский» – того, что блистал в ралли Монте-Карло. Создавали автомобиль в стиле «неоретро» для ценителей истории и гоночной эстетики. Его эмоциональная и визуальная связь обращена к победам и приключениям начала XX века. Сохранены классические элементы в сочетании с современными технологиями и инновациями.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

Номинация «СПОРТ»:
Спорт – это главный полигон для автомобильных технологий. Во время разработки проектов спортивного автомобиля студенты-конкурсанты за основу взяли возможности существующих отечественных производств электромобилей. Так были созданы проекты «гоночных электричек будущего» – тех, что могли бы стать и серийными спорткарами, и теми, что могли бы участвовать в Е-классе гонок на шоссейно-кольцевых автодромах.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

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