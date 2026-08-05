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Попов указал на ход «Макларена», который может сыграть в концовке сезона

Попов указал на ход «Макларена», который может сыграть в концовке сезона
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов предположил, что тесты «Макларена» в Портимане могут принести команде преимущество, если именно эта трасса примет заключительную часть сезона.

«Параллельно продолжались тесты машин предыдущего поколения. Команды могут использовать двухлетние болиды, хотя и здесь существует множество ограничений. Например, нельзя проводить такие тесты на трассе, которая принимает этап чемпионата в текущем сезоне.

И посмотрите, что сделал «Макларен». Пока непонятно, где именно состоится концовка сезона. Одним из возможных вариантов называют Портиман, хотя официально этой трассы в календаре пока нет. «Макларен» отправился туда на два дня и привёз сразу трёх пилотов: Ландо Норриса, Оскара Пиастри и тест-пилота Леонардо Форнароли. Они плотно работали на двухлетней машине. И если финал действительно пройдёт в Портимане, определённое преимущество у «Макларена» уже будет. Не огромное — современная машина всё равно отличается, — но знание трассы, покрытия, поребриков и особенностей конфигурации никогда не бывает лишним», — сказал Попов в колонке для First & Red.

Напомним, в Формуле-1 сохраняется неопределённость по поводу финала сезона. Из-за боевых действий на Ближнем Востоке рассматривается вариант отказа от проведения этапов в Катаре и Абу-Даби. В качестве варианта для замены называли трассы в Португалии, Имоле и Турции, а также возможное проведение двух гонок в Лас-Вегасе.

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