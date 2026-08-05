Гонщик Коронел: «Феррари» нужно дать Ферстаппену контракт, в который он сам впишет сумму

Нидерландский гонщик Том Коронел заявил, что Макс Ферстаппен является олицетворением «Ред Булл», но при этом допустил возможный переход четырёхкратного чемпиона мира в «Феррари» на закате карьеры.

«Не могу представить Макса в другом комбинезоне – разве что в форме «Феррари» в конце карьеры. «Феррари» на самом деле нужно дать ему контракт, в который он сам впишет сумму. Как только подписываешь Ферстаппена, твоя ценность на рынке взлетает на 30%. Ты отыгрываешь полторы-две десятые с круга. Но я бы подождал и завершил бы там карьеру, как делает большая часть пилотов. Возвращаясь к вопросу: я бы остался с «Ред Булл»», — приводит слова Коронела портал RacingNews365.