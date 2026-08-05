Cпонсор «Астон Мартин» представил виски, вдохновлённый Эдрианом Ньюи

Glenfiddich и команда Формулы-1 «Астон Мартин» представили два лимитированных односолодовых виски в рамках второго года сотрудничества. Релизы, вдохновлённые мастером купажа Glenfiddich Брайаном Кинсманом и руководителем «Астон Мартин» Эдрианом Ньюи, отражают общую философию брендов: «исключительные результаты определяются не только тем, что видно, но и невидимыми деталями».

16-летний виски выдерживался в пяти типах бочек, включая бочки из-под бурбона первого наполнения, портвейновые трубы, бочки из-под хереса Олоросо, винные бочки и бочки из-под фино-хереса. Крепость напитка составляет 43%. Как отмечается, его вкус раскрывается слоями: от сладости ириски до сухих дубильных нот, с долгим сладким послевкусием.

19-летний виски, выпущенный эксклюзивно для Global Travel Retail, создан на основе выдержки в бочках из колумбийского, европейского и американского дуба, что придаёт ему яркость и сложность. В аромате — ваниль, цукаты и тёплая пряность дуба, во вкусе — цитрусовая свежесть, запечённое яблоко и корица.

«Что меня больше всего впечатляет в работе Эдриана, так это то, что определяющая производительность часто исходит из того, что вы не можете увидеть сразу. Я узнаю это в производстве виски. Характер односолодового виски формируется бесчисленными точными решениями с течением времени — выбор бочек, баланс, выдержка, сроки — каждое из них по отдельности тонкое, но вместе они становятся преобразующими. В этих релизах я хотел передать то же чувство невидимого мастерства», — приводит слова Кинсмана пресс-служба команды.

Партнёрство между Glenfiddich и «Астон Мартин» было объявлено в ноябре 2024 года. Оба бренда делают акцент на балансе, дисциплине и уважении к мастерству. В рамках коллаборации также подчёркивается важность ответственного потребления алкоголя и недопустимости вождения в нетрезвом виде.