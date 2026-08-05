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После перерыва в «Мерседесе» сосредоточатся на том, чтобы внедрить масштабные изменения

После перерыва в «Мерседесе» сосредоточатся на том, чтобы внедрить масштабные изменения
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Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста объяснил стратегию команды по внедрению обновлений.

«В конечном счёте мы старались добиться серьёзного прогресса уже к первой гонке, исходя из результатов зимних тестов. Потом почти на каждом этапе мы понемногу что‑то улучшали, а в Канаде сделали ещё один крупный шаг вперёд. Вероятно, после летнего перерыва мы сосредоточимся на том, чтобы внедрить в машину более масштабные изменения. Мы однозначно стремимся развивать болид на каждом этапе, но при этом стараемся мыслить масштабнее и готовить для него очередные серьёзные доработки», — приводит слова Ресты издание RacingNews365.

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