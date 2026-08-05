В ФИА объяснили, почему нельзя дать гонщикам полный контроль над энергией

Директор ФИА по одноместным машинам Николас Томбасис заявил, что полный контроль гонщиков над распределением энергии невозможен по техническим причинам, и объяснил, почему алгоритмы, которые так критикуют пилоты, останутся в Формуле-1.

«Комментарии гонщиков понятны. Думаю, их реакция — это следствие того, что энергия ограничена, а значит, умение максимально эффективно ею управлять становится критически важным. Именно с этим сейчас связаны различные стратегии, которые необходимо применять.

Я не думаю, что можно довести ситуацию до крайности, когда всё на 100% будет зависеть от контроля пилота. Во-первых, если бы гонщик мог просто включать и выключать систему в любой момент и использовать энергию столько, сколько хочет, он бы тратил весь запас энергии на выходе из поворотов за очень короткий промежуток времени. Тогда эффекты, на которые сейчас жалуются люди, стали бы ещё более очевидными. Во-вторых, существуют ограничения по тому, сколько энергии можно использовать, сколько можно восстановить, а также по так называемому SOC — состоянию заряда батареи и его изменению. Эти ограничения нужны для предотвращения, скажем, «гонки вооружений» и того, чтобы команды не устанавливали, например, ещё более ёмкие аккумуляторы. Мы не хотели, чтобы команды были вынуждены делать батарею в два раза больше, а машины снова становились тяжёлыми и так далее. Кроме того, я не думаю, что человек способен рационально контролировать все эти параметры.

Когда мы перейдём к небольшому перераспределению этого баланса, думаю, это приведёт к упрощению ситуации в этой области. Поэтому я считаю, что то, на что сейчас жалуются гонщики, является следствием управления энергией. Это сложно, в этом нет никаких сомнений, и это сложнее, чем нам хотелось бы. Я полностью с ними согласен, на 100%. Но думаю, это следствие основной проблемы», — приводит слова Томбасиса издание The Race.