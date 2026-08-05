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Лэнс Стролл назвал обновления «Астон Мартин» «самыми обнадёживающими за долгое время»

Лэнс Стролл назвал обновления «Астон Мартин» «самыми обнадёживающими за долгое время»
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл назвал пакет обновлений, который команда привезла на Гран-при Венгрии, «самым обнадёживающим за долгое время». По словам канадского гонщика, команда сделала большой шаг вперёд.

«Это самое обнадёживающее обновление, которое у нас было за очень, очень долгое время. Возможно, за всю историю этой команды. В эти выходные мы сделали огромный шаг вперёд.

Мы ещё не впереди всей средней группы, но уже находимся в борьбе вместе с ней. Мы знаем, что нам нужно найти много мощности и продолжать искать прибавку в производительности. Больше прижимной силы, больше мощности. Мы должны продолжать двигаться вперёд. В Зандворте мы увидим, какой шаг вперёд нам даст новый двигатель, а дальше всё начнёт зависеть от конкретных трасс», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.

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