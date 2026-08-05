Дэвид Култхард сравнил шансы Джорджа Расселла на титул с фильмом «Рокки»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу будет очень трудно отыграть 59 очков отставания от напарника Андреа Кими Антонелли в чемпионате, и сравнил ситуацию британца с фильмом «Рокки».

«Это был ужасный период. Сколько невезения может выпасть на одного человека? С одной стороны, с этим невезением команде нужно разобраться и пройти через это. С другой стороны, Джордж сейчас уже не находится на волне успеха. Это как с теннисистом: у него высокий мяч, и кажется, что он легко завершит розыгрыш и выиграет очко, но он отправляет мяч в сетку, потому что начинает слишком много думать.

Джордж сейчас находится в такой фазе сезона, когда Кими просто действует инстинктивно и, если не считать Барселону, имеет довольно хорошую надёжность. А Джордж получает один удар за другим, и он немного старше. Опыт — это хорошая вещь, но преимущество молодости в том, что ты не знаешь того, чего не знаешь. Обратная сторона опыта заключается в том, что ты понимаешь сложности, трудности, влияние текущего момента и все эти вещи.

Как мы знаем по примеру Макса Ферстаппена в прошлом году, всё ещё возможно отыграть такое отставание по очкам. Но, послушайте, даже Сильвестр Сталлоне не написал бы фильм про Рокки с таким возвращением после всех ударов, которые ему пришлось принять. Так что для Джорджа это будет год, который закалит его характер», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.