Хаккинен считает, что «Макларену» не следует нарушать баланс ради Ферстаппена

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен усомнился в целесообразности перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Макларен», заявив, что команде не стоит «раскачивать лодку», если у неё уже есть два сильных пилота.

«Знаете, это очень интересно. Дело ведь не только в Максе, на трассе много других пилотов. Но, наблюдая за тем, как работает «Макларен», я вижу: они постоянно стремятся оценивать команду как единый механизм, смотреть на общий пакет. По‑моему, только так и можно добиться успеха — выстроить по‑настоящему мощную командную атмосферу. И, если спросите, что бы я сделал на их месте, я бы постарался свести риски к минимуму: иначе можно потерять ту самую командную сплочённость.

Если в команде уже есть два сильных пилота, зачем что‑то менять и нарушать сложившийся баланс? Тем более что в «Макларене» выступает чемпион мира. К слову, мы с [Дэвидом] Култхардом были самыми долгоиграющими напарниками в истории Формулы‑1 и это как раз показывает: если внутри команды царит хорошая гармония, зачем искать кого‑то ещё?

Я высоко оцениваю Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри]. На мой взгляд, это исключительно талантливые, очень профессиональные и при этом не слишком эмоциональные гонщики. С такими приятно работать, потому что они очень стабильны. Действительно очень стабильны. Они провели вместе в команде всего несколько лет, а Оскар, на мой взгляд, пока ещё не настолько опытен. Так что тут нужно время», — сказал Хаккинен в подкасте Up To Speed.